Kotońska ujawnia zaskakujące słowa Kaczorowskiej o Peli, które padły na planie "Królowej przetrwania": "W dżungli mówiła, że…"

Na niewiele zdały się deklaracje Agnieszki Kaczorowskiej i Macieja Peli , że nie będą komentować w mediach rozpadu swojego małżeństwa. Najpierw do telewizji wybrała się aktorka, rozprawiając na kanapie Kuby Wojewódzkiego , że wina rozstanie leży po obu stronach i "do tanga trzeba dwojga" . Na kontratak nie trzeba było długo czekać - zaledwie kilka dni później na osobiste wynurzenia zebrało się także "Pelakowi" w "Dzień Dobry TVN".

Nie byłem przygotowany na to rozstanie w żaden sposób. Dlatego to, że ludzie mówili mi, że się użalam nad sobą, to było rozbicie się na kawałki [...]. Chciałbym usłyszeć prosto w twarz prawdziwy powód, bo nigdy tego nie usłyszałem. Chciałbym, żeby mi powiedziała prosto w oczy: "Zrobiłam to i to. Przepraszam" - mówił Maciej Pela na antenie TVN.