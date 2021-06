Ojciec-kurator Britney Spears ZABIERA GŁOS w sprawie zeznań córki!

Malio 19 min. temu zgłoś do moderacji 7 2 Odpowiedz

Mam nadzieję, że wkrótce się to skończy. Oddadzą jej życie, radość – a pseudo ojciec zostanie pozwany i skazany za to co robił jej przez trzy naście lat. Oby życie jej dwudziestą minutową wypowiedź jest w Internecie przynajmniej fragmenty. To co jej zrobili to nie opieka tylko więzienie i znęcanie się. Powinien odpowiadać za to karnie.