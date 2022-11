Ojczym Andziaks podbija Miami w towarzystwie młodszej O 40 LAT ukochanej (ZDJĘCIA)

Jakiś czas temu Andziaks przyznała jednak, że "nie widzi w relacji ojczyma z Julią żadnego problemu, bo to tylko wiek". Wygląda więc na to, że dzieląca zakochanych około 40-letnia różnica wieku nie przeszkadza nie tylko im samym, ale i ich bliskim.

Influencerka i jej ukochany chętnie prezentują w sieci wspólne kadry z wystawnych przyjęć czy egzotycznych podróży. Nie szczędzą sobie również publicznych deklaracji uczuć. Kilka miesięcy temu biznesmen ze śnieżnobiałym uśmiechem zabrał swoją ukochaną do Mediolanu, gdzie Julia chętnie fotografowała się w skąpym bikini. Innym razem Kuśmierek publicznie postanowiła złożyć wybrankowi życzenia urodzinowe, nazywając go pieszczotliwie "najlepszym przyjacielem, bratnią duszą i partnerem". Celebrytka nie zapomniała również o wystawnym prezencie, obdarowując Wojtka ekspresem do kawy.