Olbrychski podniecił się nagą Tyszkiewicz. Beata komentuje: "Nie będę tego czytać"

Niebawem na rynku ukaże się książka o życiu gwiazdy autorstwa Anny Augustyn-Protas pt. Beata Tyszkiewicz. Portret damy. Co ciekawe, Tyszkiewicz jest zupełnie niezainteresowana tą publikacją i nie chciała też w żaden sposób ingerować w jej treść.

W ogóle mnie nie złości to, że ktoś o mnie pisze. Uważam, że każdy może pisać to, co chce - wyznała w rozmowie z Faktem.