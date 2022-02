Olfaktoria PRZEPRASZA za nagrywanie bezdomnego bez jego zgody: "To NIEPRZEMYŚLANY BŁĄD"

Maja28 9 min. temu zgłoś do moderacji 5 1 Odpowiedz

Mysli,ze ludzie sa naiwni? To jest typowe podejscie psychologiczne,,aa przeprosze,a jak jeszcze powiem potem,ze chce wplacic na bezdomnych to zapomna,, a yak naprawde chociazby wplacila na bezdomnych to i tak niewielka strata w porownaniu do tego ile moglaby stracic ze subskrybcji i ogladalnosci.Ludzie nie dajcie sie nabrac i nue ogladajcie jej,nie subskrybujcie.Niech idzie do pracy.