Olga Kleczkowska z "Top Model" wprost o zaburzeniach odżywiania: "Kiedy nie mogłaś się wyprostować od BÓLU PUSTEGO ŻOŁĄDKA"

Nie ukrywajmy, że super chuda sylwetka to efekt deficytu kalorycznego, czasem bardzo dużego, a że uzyskują to zdrowym tryb życia i sportem to bujda. Bardzo chude dziewczyny z natury to wyjątki, chociaż oczywiście się zdarzają, ale to widać po figurze.