Olgierd Łukaszewicz ostro o ingerencji kościoła w seksualność ludzi. "Dlaczego nie można użyć rozumu?"

Olgierd Łukaszewicz znany jest między innymi z filmu "Karol. Człowiek, który został papieżem", w którym odgrywał rolę ojca Karola Wojtyły. W ostatnim wywiadzie dla "Repliki" wypowiedział się na temat kościoła i jego podejścia do spraw seksu .

Olgierd Łukaszewicz na temat kościoła i seksualności

Olgierd Łukaszewicz nie ukrywa, że nie może przejść obojętnie obok tego, co dzieje się w dzisiejszym kościele i jakie herezje są tam wypowiadane . Ponad rok temu wypowiadał się już na podobny temat.

Ciemnota kleru, o której kiedyś uczyłem się w socjalistycznej szkole, kiedy wydawało mi się, że to tylko szyderstwo, zaczęła pokazywać się w naszej epoce - można było przeczytać w "Super Expressie".

Łukaszewicz uważa, że instytucja reprezentowana przez duchownych zabrania wiernym jakichkolwiek rzeczy związanych z seksualnością, a sama kryje się z tym co robi za swoimi murami.

A (kościół) sam schował się za murem nietykalności, zabraniając wiernym patrzenia, co się dzieje za tym murem - stwierdził.

Zaczyna wychodzić na światło dzienne, co dzieje się w zakonach, tak męskich, jak i żeńskich, to, jak księża krzywdzili dzieci, młodzież. To wychodzenie na jaw jest dobre, bo wszyscy musimy sobie odpowiedzieć na pytanie: kim jesteśmy - jako ciała? odpowiedział aktor.