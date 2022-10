Olgierd Łukaszewicz twierdzi, że... nie udzielił wywiadu w sprawie Jerzego Stuhra: "Został ZMANIPULOWANY"

Obywatel 47 min. temu zgłoś do moderacji 5 1 Odpowiedz

Przeraża, że coraz częściej w dużych miastach dochodzi do rozbojòw a policja nie jest w stanie ująć sprawcòw!!! Kamery, świadkowie, środek miasta a nie robią skutecznej obławy! Strach puszczać dzieci co się dzieje!!! Rozmontowali policję a przestępcy to wykorzystują, nie jesteśmy bezpieczni ani nasze dzieci i to jest problem!!!