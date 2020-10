Oliwia Bieniuk ostro odpowiada na komentarz hejtera na temat jej figury

Od dziecka chodziłam z mamą na różne plany filmowe. Wszędzie mnie zabierała i bardzo mi się to podobał - mówiła Oliwia o swej mamie. - Jak poszłam do liceum, to wybrałam taką klasę teatralno-filmową. Wkręciłam się w to. Wszyscy mi mówią, że to trudny zawód, ciężka praca, ale ja sobie zdaję z tego sprawę - podkreśliła 18-latka.