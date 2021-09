Oliwia Bieniuk otwiera się na temat mamy: "Była moją inspiracją" (WIDEO)

Oliwia Bieniuk od momentu pojawienia się w show biznesie musi mierzyć się z ciągłymi porównaniami do mamy. Nawiązań do zmarłej aktorki nie zabrakło podczas premierowego odcinka "Tańca z gwiazdami". Wówczas Oliwia w rozmowie z Michałem Dziedzicem wyznała, że jest zmęczona pytaniami o Annę Przybylską. Dodała, że większości podobieństw do Ani, które wyliczają inni, ona po prostu nie widzi.