Oliwia Bieniuk pokazuje TATUAŻ: "Jestem ZODIAKARĄ"

Większość czasu Oliwii zajmują ciężkie treningi do kolejnych odcinków tanecznego show, ale znajduje też wolne chwile na udział w przeróżnych celebryckich wydarzeniach. Na jednym z eventów, gdzie jedną z głównych atrakcji była wróżka , Pudelkowi udało się porozmawiać z aspirującą celebrytką na temat wiary w przepowiednie oraz horoskopy :

Horoskopy sprawdzam, do wróżek nie chadzam, dzisiaj będzie mój pierwszy raz. Trochę się boję, że wywróży mi coś złego i co wtedy będzie? - z niepewnością zastanawiała się influencerka. Ale słyszałam, że jak wywróżą coś złego, to nie mogą powiedzieć, ich etyka im nie pozwala - wywnioskowała.