OMZRiK składa zawiadomienie do prokuratury w sprawie nagrania Friza! "Zero tolerancji dla PATOLOGII w Internecie"

Karol Wiśniewski ukrywający się pod pseudonimem Friz chyba nie spodziewał się, że nowy odcinek jego " Challengera " obije się tak szerokim echem. Mowa o wyzwaniu, które polegało na tym, że uczestnicy musieli jak najdłużej wytrzymać w bali z lodowatą wodą. Dla kilku z nich to zadanie miało poważne skutki zdrowotne.

Jay Dabrowski zakończył zmagania stanem wychłodzenia organizmu , co wymagało interwencji ratowników. Sam pomysłodawca projektu miał trudności z opuszczeniem lodowatej wody. Wśród osób publicznie krytykujących nowy film Friza znalazła się np. Karolina Korwin-Piotrowska , która nie ukrywała swojego oburzenia.

OMZRiK planuje złożyć wniosek do prokuratury w sprawie Friza

Mężczyzna prowadzący konta w mediach społecznościowych Karol Wiśniewski, pseudonim "Friz", doprowadził do niebezpiecznej sytuacji, w trakcie której doszło do bezpośredniego niebezpieczeństwa zagrożenia zdrowia i życia kilku osób. Osoby biorące udział w programie zostały zachęcone do wzięcia udziału w bardzo niebezpiecznym wyzwaniu. Miały siedzieć jak najdłużej w lodowatej wodzie z kostkami lodu. Skończyło się tragicznie - czytamy.