Opalona Weronika Rosati, wytworna Grażyna Torbicka i elegancka Monika Olejnik błyszczą w Gdyni na imprezie TVN (ZDJĘCIA)

Karolina 8 min. temu

Zawsze byłam ogromną fanką urody Weroniki, uważam że ona naprawdę jest niesamowicie piękną kobietą, ale to co dzieje się z nią ostatnio to naprawdę jest..... Przecież to jest młoda dziewczyna A wygląda jakby była grubo po czterdziestce, fakt niestety jest taki że ona w młodości bardzo dużo się opalała Co można zauważyć na jej twarzy. Ale ja naprawdę nie wiem co ona sobie zrobiła że tak wygląda...