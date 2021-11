Opolska policja zrywa współpracę z Piotrem Zeltem! Aktor zbluzgał rzeczniczkę Straży Granicznej...

Ola 7 min. temu zgłoś do moderacji 8 1 Odpowiedz

Śmiać mi się chce ,oni wszyscy naprawdę myślą ,że ich wypowiedzi są dla kogoś znaczące i ważne. Drodzy celebryci wyższych i niskich lotów, naród was wykreował i my możemy was wywalić na margines. Coć panZelt chyba już tam od jakiegoś czasu zamieszkuje, dlatego tak usilnie próbuje zaistnieć w inne formie niż poprzednio. Chyba wiecie o co mi chodzi.