Piotr Zelt OBRAZIŁ rzeczniczkę Straży Granicznej: "Twarz BESTIALSKICH standardów państwa PiS". Sprawą ma zająć się prokuratura

Piotr Zelt , aktor dobrze znany z "13 posterunku", znieważył Rzecznik Straży Granicznej, panią Annę Michalską. Zelt nazwał ją "twarzą bestialskich, bandyckich standardów państwa PiS". To nie pierwszy wybryk tego człowieka pokazujący standardy intelektualne polskich celebrytów . Treści zawarte na jego stronie wyślemy do kancelarii, wyjdą dwa oddzielnie zawiadomienia o możliwości popełnienia przestępstwa - na Piotra Zelta i Alfreda Zelta.

Mój komentarz dotyczący zachowania rzecznik Straży Granicznej odnosił się do konkretnej osoby i jej zachowania, unikania odpowiedzi na zadane pytania, mijania się z prawdą, dotyczył sprawy dzieci wywiezionych do lasu i aroganckiego traktowania rozmówców. Nie ma nic wspólnego z moim lekceważącym stosunkiem do munduru i formacji. Zawsze będę wspierał Policję, opolską i nie tylko, również inne służby w ich działaniach na rzecz bezpieczeństwa obywateli na drogach, granicach i nie tylko. Robiłem to i będę robił, należy się im wsparcie i szacunek. Służby mundurowe powinny być apolityczne, na przykład jak te w Opolu, to oczywiście w praktyce często okazuje się niemożliwe, czego dowodem w mojej ocenie jest postawa pani rzecznik - pisze Piotr Zelt na Facebooku.