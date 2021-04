Oscary 2021: Thomas Vinterberg w poruszającej przemowie wspomina tragicznie zmarłą córkę: "Ktoś zagapił się w telefon..."

Trwa oscarowa noc. Inaczej niż zazwyczaj, bo na terenie Union Station w Los Angeles, po raz 93. przyznawane są najważniejsze statuetki w branży filmowej. Z uwagi na pandemię koronawirusa i obostrzenia z nią związane uroczystość zorganizowana jest z nieco mniejszą pompą niż zazwyczaj. Nie oznacza to jednak, że podczas gali nie brakuje emocjonujących momentów, a na czerwonym dywanie nie brylują wybitne osobistości w spektakularnych i nietanich kreacjach.

W tym roku Polska ma tylko jedną szansę na Oscara. Dariusz Wolski powalczy o statuetkę w kategorii najlepsze zdjęcia. Niestety, szans na Oscara za najlepszy film międzynarodowy w tym roku nie mieliśmy. Ta nagroda powędrowała do rąk Thomasa Vinterberga, twórcy duńskiej produkcji Na rauszu. Przy odbiorze statuetki reżyser wygłosił poruszającą przemowę, w której opowiedział o śmierci swojej córki, do której w tragicznych okolicznościach doszło cztery dni po rozpoczęciu prac nad nagrodzonym Oscarem filmem. Vinterberg w pewnym momencie przerwał przemowę i wybuchnął płaczem. To właśnie ukochanej córce, która sama miała zagrać w Na rauszu, zadedykował wymarzoną nagrodę.