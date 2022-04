Ostrzegamy - Maja Bohosiewicz WYPROWADZA SIĘ Z DUBAJU! "Ostatni tydzień tutaj"

Przez ostatnie pół roku Maja Bohosiewicz codziennie raczyła nas dubajskimi widokami serwowanymi na Instagramie. Celebrytka w listopadzie przeprowadziła się do Emiratów wraz z całą rodziną. Znalazła nawet przedszkole dla dziecka i przetransportowała na miejsce ukochanego pieska Kuzię. Wszystko wskazywało na to, że to właśnie Dubaj stał się dla Mai nowym miejscem na ziemi.