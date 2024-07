Oto PRAWDZIWE imię Anny Dymnej. W biografii wszystko ujawniła. "Mama postawiła na swoim"

W sobotę Anna Dymna skończyła 73 lata . Aktorka przyszła na świat 20 lipca 1951 roku w Legnicy. Okres dzieciństwa wspomina jako jeden z najpiękniejszych w jej życiu, kiedy to dorastała w ciepłym rodzinnym domu, w którym dzieci czuły się doceniane i nigdy nie narzekały na nudę.

Moje dzieciństwo to czas i miejsce, gdzie jest zawsze ciepło i bezpiecznie, gdzie czekoladę jadło się dwa razy w roku, ale zawsze byliśmy blisko siebie: tata, mama i bracia. Wieczorami graliśmy w chińczyka, w inteligencję. W soboty, niedziele jeździliśmy na ryby. Wszystko robiliśmy, w miarę możliwości, razem - wspominała w wywiadzie dla "Wysokich Obcasów".

Tak naprawdę Anna Dymna nosi zupełnie inne imię

Niewiele osób zdaje sobie jednak sprawę, że Dymna tak naprawdę nie nazywa się Anna. Historia związana z jej imieniem jest naprawdę nietuzinkowa, zresztą jak sama aktorka. Okazuje się, że po jej narodzinach każdy z członków rodziny preferował inne imię, co też zostało uwzględnione w metryce. Niemniej, to do matki artystki należała ostateczna decyzja, dlatego też pierwsze imię 73-letniej gwiazdy brzmi Małgorzata.