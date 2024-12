Otylia Jędrzejczak od lat jest zakochana w MŁODSZYM sportowcu. Kim jest jej wybranek, z którym nie chce brać ślubu?

Życie prywatne Otylii Jędrzejczak

Otylia Jędrzejczak nie chce ślubu

Ślub nie jest mi potrzebny do szczęścia. Za dużo kosztuje! (śmiech). [...] Nie mam ochoty, żeby moi rodzice wyprawiali mi weselisko. Jeżeli będę je wyprawiała, to chcę wyprawić je sama. Jeżeli mam być szczera, nie jest mi to dzisiaj potrzebne do szczęścia - stanowczo postawiła sprawę.