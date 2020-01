Ozzy Osbourne NIE POZNAJE WŁASNEJ RODZINY? Stan zdrowia muzyka skomentowała jego córka

Ozzy Osbourne, jak na prawdziwą gwiazdę rocka przystało, wzbudza wiele kontrowersji. Na przestrzeni lat wieloletniemu członkowi heavymetalowego zespołu Black Sabbath nie tylko zdarzało się nadużywać alkoholu i narkotyków, ale i miewał poważne problemy, by żyć w wierności. Jak się okazało jakiś czas temu, Ozzy regularnie zdradzał swoją aktualną żonę, Sharon, która uciekała się do dość oryginalnych sposobów, by mu to udowodnić.