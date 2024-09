Pako Lorente podbija światową stolicę filmu i mody

Nie inaczej było w tym roku. Korowód gwiazd i artystów promujących swoje filmy był – jak zawsze – wspaniałym tłem dla mody i okazją do podpatrzenia rozwiązań stylizacyjnych, które możliwe będą do przełożenia na nasze własne szafy. Przykładem takiego właśnie podejścia są stylizacje światowej sławy influencera i modela Zeusa Legenda. W Wenecji pojawił się, by zrealizować z marką Pako Lorente ekskluzywny edytorial poświęcony modzie męskiej w klasycznym, ale nieoczywistym wydaniu.

Pako Lorente zbudowało swoją markę na klasycznej elegancji i nienagannie skrojonych garniturach dla współczesnych mężczyzn, ale styl, który zaprezentował Zeus to nowa dla tej marki odsłona klasyki. Można go określić jako wyrafinowany casual i warto zapamiętać to sformułowanie – według Pako Lorente będzie towarzyszyć nam ono tej jesieni. Czym się charakteryzuje? Połączeniem mody i doskonale skrojonych klasycznych elementów z ciekawymi tkaninami, fakturami i kolorami. Zyskują dzięki temu na nowoczesności i lekkości, nie tracąc jednocześnie tego, za co kochamy męską odzież najbardziej – nienagannego kroju, podkreślającego sylwetkę. I pozostającego w zgodzie zarówno z DNA marki, jak i stylem jej nowego ambasadora.

Spójrzcie zresztą na Zeusa i sami przyznacie, że sztruks jeszcze nigdy nie wyglądał tak dobrze, a marynarka z koszulką polo (nie zawsze gładką!) to ciekawy twist w oficjalnym dress codzie.

Co najważniejsze – choć stylizacje, które zaprezentował model, w niczym nie odbiegały od tego, co widzieliśmy na czerwonym dywanie, to są też wyjątkowo wearable i odnajdą się w szafie każdego współczesnego mężczyzny.

Tak, twojego też!

