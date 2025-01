Pan Krzysztof życzył sobie "dużo pieniędzy i dużo wódki". Po latach ŻAŁUJE tych słów. "Alkohol zniszczył pół mojej rodziny"

Jak alkohol niszczy człowieka i najbliższych wiedzą ci, którzy tego doświadczyli. Zazwyczaj w każdej rodzinie jest taka czarna owca, ale jak ktoś nie musiał mieszkać z kimś takim to sobie nie zdaje sprawy co to znaczy. Ja uważam, że jak ktoś doi przez kilkadziesiąt czy kilkanaście lat to nigdy z tego nie wyjdzie. Ale fajnie jakby ktoś podjął rękawice i udowodnił, że jednak mozna. Niestety osoba, która chciałabym żeby rzuciła wyzwanie, nigdy tego nie zrobi. I kiedyś dostanę telefon, że we własnych wymiocinach została znaleziona. Kwestia czasu.