Para utonęła, ratując 4-letnią córkę. Mężczyzna był mistrzem Polski. Klub żegna Łukasza

Chciałam się tylko zapytać o to czy osoba w kapoku wrzucona do wody tonie? Bo ja tego nie rozumiem. Od niedawna pływam z rodziną na kajakach mamy kapoki. Myslalam ze one chronią przed utonieciem..przepraszam nie chce nikogo urazić ale nie rozumiem tego, bo gdyby mi dziecko wleciało do wody to podejrzewam że mąż z drugiego kajaku rzuciłby się do wody je schwytać ja nie bo średnio pływam, nurkować nie umiem. Dlatego moje pytanie jest takie skoro dziecko jest w kapoku na jeziorze to czy kapok nie wypycha dziecka na powierznie i jak się do niego podpłynie to dwie osoby mogą utrzymać się na jednym kapoku? Czy pójdą pod wode?