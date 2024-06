Paris Hilton przeżyła piekło w ośrodku dla młodzieży. "Byłam na siłę karmiona lekami i wykorzystywana seksualnie"

Mila 6 min. temu zgłoś do moderacji 1 2 Odpowiedz

To nie był "ośrodek", ale szkoła prywatna. Jeśli rodzice ja tam wysłali, to chyba powinni mieć nadzór nad tym co się tam (niby) działo. Paris Hilton była alkoholiczka, która miała zabrane prawo jazdy kilka razy i byka skazana na wiezienie za to, ze któryś raz wsiadła za kierownica po pijaku. Miała wszelkie możliwe uzależnienia, a niedawno przypomniała sobie, ze w szkole z internatem było nie za dobrze.. Akurat w anglojęzycznych mediach była wypowiedz jednego z nauczycieli, który mówił jak to Paris imprezowała kiedy chciała i jak to non stop były balangi z alkoholem, który był zakazany, ale "kto Paris zabroni - ona robiła co chciała". Rodzice tak bardzo interesowali się córka, ze zobaczyli ja po pół roku a na telefony ze szkoły, rodzice reagowali "macie się nie zająć". Zreszta brat Paris Hilton mial podobne problemy do tego stopnia, ze kilka razy wyrzucili go ze samolotu, bo był pijany i jak go chcieli uciszyć, to wrzeszczał, ze jego ojciec wszystkich pozwalnia a jemu wszystko można, bo "wy nie wiecie kim jest mój ojciec". Mial za to sprawy sadowe i tatuś wszystko uciszał i płacił.