Paris Hilton zaprzecza, że jest w ciąży! "Czekam na to do mojego ślubu"

Mało jest osób w branży rozrywkowej z doświadczeniem w robieniu zamieszania tak bogatym, jak w przypadku Paris Hilton. 40-letnia dziś Paris królowała na pierwszych stronach tabloidów jeszcze jako nastolatka, a jej nocne wojaże z Britney Spears i Lindsay Lohan przeszły do historii współczesnej popkultury. Czasy zakrapianych wyskoków Hiltonówna ma już co prawda za sobą, jednak nadal nie straciła autopromocyjnej smykałki, co udowodniła przy okazji najnowszego odcinka autorskiego podcastu This Is Paris.