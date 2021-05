Partner Sarsy Paweł Smakulski zdradził, KIEDY ZOSTALI RODZICAMI! (FOTO)

Sarsa jest jedną z tych artystek, które przygodę z show biznesem postanowiły rozpocząć od pojawienia się w programie telewizyjnym. Marcie Markiewicz, bo tak nazywa się piosenkarka, nie można odmówić wytrwałości w dążeniu do celu, bowiem zanim świat usłyszał o niej w 2014 roku za sprawą udziału w The Voice of Poland, próbowała swoich sił w dwóch innych formatach: Must Be The Music oraz X Factor.