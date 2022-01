Paszporty Polityki 2021. Reżyserka Aleksandra Terpińska miażdży rząd: "Odbieranie praw kobietom, szykanowanie LGBT+, ludzie umierający na granicy"

mewa 25 min. temu zgłoś do moderacji 24 9 Odpowiedz

A zamordyzm, przymuszanie do brania eksperymentalnej mrna subsyancji, a subskrypcja praw obywatelskich przez wymóg covidpass, a bezsensowne maski, zamykanie biznesów, szkół, samobójstwa, inflancja, brak opieki medycznej, domowe areszty zwane kwarantanną, to tego babsztyla nie oburza? A to co wyżej wymienione jest faktem, a tzw. "wolne media" są i mają sie niestety dobrze od rana do nocy szczekacze pressidioci trabią o srandemii, falach i wspierają zamordyzm i segregację.