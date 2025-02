Patricia Kazadi BEZ MAKIJAŻU w dresie i z plecaczkiem Chanel spaceruje po Warszawie

Patricia Kazadi od lat obecna jest w show-biznesie. Mimo że karierę w medialnym świecie zaczęła od występu w programie "Szansa na sukces", to rozpoznawalność przyniosła jej rola w serialu "Egzamin z życia". Kazadi jest też stałą wyjadaczką programów rozrywkowych. Można było ją oglądać m.in. w "Jak oni śpiewają", "Twoja Twarz Brzmi Znajomo" czy w "Tańcu z Gwiazdami". Patricia kilkukrotnie miała okazję sprawdzić się też w roli prowadzącej. Była gospodynią "You Can Dance", a niebawem pojawi się w "Must Be The Music". 36-latka para się również muzyką, a na koncie ma kilka wydanych singli.