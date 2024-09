Patricia Kazadi, Paulina Sykut-Jeżyna i Ida Nowakowska zadają szyku na pokazie The Red Experience

W piątek, 27 września, w warszawskim Norblinie miejsce miał modowy event - pokaz The Red Experience. Wydarzenie zorganizowane w ramach projektu Truly Unique miało na celu promocję młodych artystów, którzy swoje kolekcje mieli okazję zaprezentować przed wieloma zgromadzonymi gośćmi, fotoreporterami oraz gwiazdami.

Lubię eksperymentować z modą, ale porównując to, co dzieje się w świecie mody, to jakoś maksymalnie odważna nie jestem, aczkolwiek nie boję się. Wiem, co jest dobre dla mnie, co lubię, w czym się dobrze czuję - stwierdziła Paulina Sykut-Jeżyna, odpowiadając na pytanie, czy uważa się za freaka modowego.