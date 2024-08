Patrycja Sołtysik pokazuje blizny po CESARSKIM CIĘCIU i rozprawia o kobiecym ciele: "Moje zniosło wiele, bardzo wiele…"

Z ogromną przyjemnością i jeszcze większym wzruszeniem chciałabym powiedzieć Wam, że od 10 dni jesteśmy już razem. Antonina Irenka urodziła się 17.07 i dopełniła naszą rodzinkę. To były najpiękniejsze dni tylko dla nas, pełne miłości, czułości, wzruszeń i emocji, które zostaną we mnie na zawsze! Ten pierwszy czas naszej czwórki w obecności najbliższych dla nas osób sprawił, że piękniejszego początku wspólnej drogi nie mogłam sobie wymarzyć. A przed nami… całe życie! - napisali.

W dalszej części nawiązała do swojej sytuacji. Przyznała, że po drugim porodzie nabrała jeszcze większego szacunku do ciała.

Najbardziej widoczna jednak i najbardziej symboliczna jest blizna po porodzie. Dwukrotnie zostałam mamą przez cesarskie cięcie. Nigdy nie zrozumiem, jak można powiedzieć, że to łatwiejszy sposób na poród, albo sprowadzać cięcie do drobnego zabiegu. Zarówno poród siłami natury, jak i ten przez cesarskie cięcie to wysiłek dla kobiety i jej organizmu. Dlatego każdej mamie należy się szacunek. Ja sama nabrałam jeszcze większego szacunku do mojego ciała po ostatniej ciąży i porodzie. Teraz zregenerować musi się nie tylko organizm ale przede wszystkim moja głowa. Nie wrócić do formy, ale odpocząć po tym wymagającym czasie - zakończyła.