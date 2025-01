Patrycja Tuchlińska pokazała twarz Aurory. "Pierwsza zima razem". Jest też zdjęcie Józefa Wojciechowskiego z córką

zgłoś do moderacji

Mimo bajkowego życia, kupy kasy na ciuchy, podróże, niańki i gosposie, nie wiem, czy chciałabym, aby moja córka najpiękniejsze lata, gdy kobieta jest młoda i piękna, spędzała u boku faceta w wieku dziadka. Lata lecą i nie wrócą. Pamiętam siebie w wieku Patrycji, znajomych w naszym wieku, wspólnych wczasow, potańcówek, wypadów, spontaniczności i bliskości. Nikt mi nie wmówi, że to miłość. Miłość to motyle w brzuchu, nie kosztowna torebka. Kasa to nie wszystko.