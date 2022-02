Patryk Vega TŁUMACZY SIĘ z niskiej oglądalności najnowszego filmu (WIDEO)

Kino Patryka Vegi od lat wzbudza wśród widzów skrajne emocje . Reżyser nie przestaje zaskakiwać tempem nagrywania filmów, które ukazują się co kilka miesięcy . I choć jakość produkcji może budzić mocne zastrzeżenia , to do tej pory Patrykowi nie można było odmówić imponujących wyników oglądalności.

Wiesz co, trzeba przede wszystkim patrzeć, jaki jest punkt odniesienia, dlatego że walentynki były zawsze najlepszym dniem handlowym w roku. Wszystkie filmy odnotowywały podwójną frekwencję. Widownia w walentynkowe weekendy przed pandemią przekraczała niekiedy milion widzów. Teraz przyszło pół miliona widzów. Mój film zgromadził prawie 20 procent tej widowni ogółem, jest drugi weekend na pierwszym miejscu box office. Do czego mam to odnosić? Do sytuacji przed pandemią? Wynik jest niezadowalający, natomiast, biorąc pod uwagę to, ile osób chodzi do kina i że film jest przez drugi weekend na pierwszym miejscu box office, to należy się z tego cieszyć - powiedział w rozmowie z Pudelkiem Vega.