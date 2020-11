Patryk Vega nie zważając na pandemię, kręci zbiorowe sceny do nowego filmu. Internauci: "KORONA PARTY" (ZDJĘCIA)

Mim 37 min. temu zgłoś do moderacji 17 4 Odpowiedz

Czytam czasem te spiskowe komentarze i zastanawiam się „co rząd miałby z plandemii” i „czemu ugadał się z całym światem na to” ... 😉 póki co ma spory spadek poparcia, musi wypłacać zasiłki, wszyscy ich nienawidzą. Naprawdę nie wiem o co chodzi ludziom piszącym, że to rząd nasila pandemię by coś uzyskać. Ktoś wytłumaczy? 😂