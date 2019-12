Paul Montana chwali się na Instagramie... policyjnym mugshotem: "Pojechać na wakacje, wrócić na warunkowym"

Lojoj 3 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

Najfajniejsze jest to ze oni sie Leja na potęgę. Teraz próbują dowrocic kota ogonem ze niby to wszystko takie wyolbrzymione. NIE JEST! Alkoholicy awanturnicy. Nawet mi ich nie żal bo to oni sami sa sobie winni. Miejcie trochę szacunku do samych siebie s i świat będzie miał do was!