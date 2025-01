Paulina Chylewska pokazała się z mężem w studiu WOŚP. To znany dziennikarz

Czy to ze mną jest coś nie tak? Moje małżeństwo ostatnio przechodzi kryzys. Z mojej winy. Nie mogę pogodzić się z tym, że mój mąż mimo świetnego fachu w ręku zarabia troszkę więcej niż najniższa krajowa. Prosiłam go wiele razy, żeby popatrzył jakie są oferty pracy, powysyłał cv ale bez rezultatu... Mieszkamy w dużym mieście, możliwości są ogromne ale on nie chce i dla niego to jest ok. Dzięki mojej zaradności i oszczędności i tak naprawdę z mojej wypłaty wyjeżdżamy na wakacje bo ja zarabiam więcej, mimo, że w połowie dokładam się do rachunków i wszystkich wydatków. Czuję się facetem w tym związku. Tylko proszę nie oskarżajcie mnie, że jestem materialistką bo gdybym nią była to nigdy nie weszłabym z nim w związek. Nie miał nic, kiedy zaczęliśmy się spotykać, a ja pokochałam go za charakter. Myślałam, że z czasem jak będziemy mieć wspólne plany, marzenia to on się ogarnie i zacznie mieć jakieś ambicje. Minęło 5 lat od ślubu i nic się nie zmieniło. Najgorsze jest poczucie, że to ja noszę spodnie w tym domu, ja wszystko ogarniam, tak naprawdę ja o wszystkim decyduję, a chciałabym wkońcu poczuć się jak kobieta. Co sadzicie Wy, obcy ludzie, ktorzy podchodzą do tego bez emocji? Czy to ze mną jest coś nie tak?