Jan Lubomirski-Lanckoroński też wsparł WOŚP. Co książę-milioner przekazał w tym roku na aukcję?

Hahaha. Ludzie za miskę zupy on wychwalany jest pod niebiosa. Temu co zapłacił za ten obiad nikt nie podziękuje. Pierś do medalu wystawia książę, hrabia zwał jak zwał. Temu co kupił ten obiad, życzę smacznego, a następnym razem niech wpłaci sam od siebie na WOŚP, a nie szuka pośrednika.