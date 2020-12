Paulina Gruszecka z "The Voice of Poland" urodziła! Wcześniej bała się, że przez chorobę nie zostanie mamą

Obecnie normą jest, że uczestnicy programów telewizyjnych stają się celebrytami. Nie inaczej jest w przypadku dużej części tych, którzy postanowili wziąć udział w The Voice of Poland. Do grona artystów, którym po udziale w show na dobre udało się zagrzać miejsce w show biznesie, zaliczyć można sporo rozpoznawalnych dzisiaj osób takich jak między innymi Anna Karwan , Sarsa , Natalia Nykiel czy Alicja Szemplińska.

Jedną z bardziej charakterystycznych uczestniczek 10. edycji formatu TVP była Paulina Gruszecka, która do programu wybrała się razem z mężem. Dodatkowo rozśpiewany duet dotarł też do finału pierwszej edycji Śpiewajmy Razem All Together Now.