Paulina Krupińska kusi na wybiegu w PRZEŚWITUJĄCEJ bluzce. "Fajnie, że projektanci są otwarci na DINOZAURY"

To jest piękne, że są tacy projektanci, którzy są otwarci na modelki plus size, na modelki niższe, na modelki trochę androgeniczne i na dinozaury - czyli ja, Ewa Witkowska, Kamila Szczawińska i Karolina Malinowska. I to jest fajne, że miałyśmy taką możliwość, to jest takie oderwanie od rzeczywistości - śmiała się Krupińska.