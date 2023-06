Paulina Krupińska zabrała głos w sprawie psa na łańcuchu. "Mam nadzieję, że odmienimy jego los"

Gość 8 min. temu zgłoś do moderacji 11 0 Odpowiedz

Kręci. On mówi, że ten pies ma się dobrze i biega za owcami, ona mówi, że to nie ich pies, ale jak będzie mogła to mu pomoże, ale gdyby nie ludzie oglądający to zdjęcie to ta paniusia ani jej znany mąż nigdy nie zwróciliby uwagi na los tego psa. Oni tylko wstawiają zdjęcia dla lajków i tyle.