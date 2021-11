Paulina Młynarska broni Barbary Kurdej-Szatan: "To jest, ku*wa, REAKCJA NORMALNA"

Bo ja we wpisie Barbary Kurdej Szatan słyszę wycie matki, która nie może na to patrzeć. I to jest, ku*wa, reakcja NORMALNA. Barbara jest teraz ciągana po placu publicznym za kudły, czołgana i zmuszana do przeprosin. Za co? Za to, że zareagowała "na rdzeniu", zwierzęco, jak każda czująca matka, która widzi, co tam się dzieje. Poniosło ją, nie przemyślała konsekwencji. Ja tę impulsywność rozumiem - dodała.