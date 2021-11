Paulina Młynarska o planach wprowadzenia REJESTRU CIĄŻ: "Zastanów się, czy w ogóle chcesz być matką w Polsce"

Od dłuższego czasu w Polsce dzieje się tak wiele nieodpowiednich rzeczy, że trudno już objąć uwagą wszystkie te wydarzenia. Spory rządu z Unią Europejską, kryzys na granicy, pandemia, inflacja, zaostrzenie prawa aborcyjnego...

W takiej rzeczywistości Polki i Polacy mogą mieć problem ze zorientowaniem się, co rząd przepycha gdzieś na trzecim czy czwartym planie. Na szczęście są osoby, które to wyłapują i głośno mówią, co władza planuje nam jeszcze zgotować. A tym razem jest to... rejestr ciąż.

Okazuje się, że z Ministerstwa Zdrowia wypłynął projekt nowelizacji zakładający m.in. rejestrowanie informacji o ciążach pacjentek w Systemie Informacji Medycznej. Jeśli zacznie obowiązywać, to w systemie będą również informacje o utracie ciąży, a stąd, jak ostrzegają niektórzy, blisko do wyciągnięcia konsekwencji prawnych.

Zobacz także: Tragedia w Pszczynie. Adam Bodnar: Wyrok TK wytworzył wielki strach

Na problem zwraca uwagę też Paulina Młynarska, która jest bardzo zaangażowana w kwestię obrony praw kobiet.

Polski rząd planuje od nowego roku wprowadzić rejestr ciąż. (...) Każda osoba, która ma odrobinę oleju w głowie i zna choć podstawowe fakty z historii prześladowań kobiet przez katolickich fanatyków, wiedziała, że to do tego zmierza. Najpierw jest stopniowe ograniczanie wolności kobiety do decydowania o sobie, (...) aż do całkowitego przejęcia kontroli. W międzyczasie pierze się jej mózg - ostrzega dziennikarka.

Posłuchaj dziewczyno, (...) musisz teraz, zaraz, upewnić się, że twoja antykoncepcja jest naprawdę skuteczna (...). Jako kobieta to ty zapłacisz największą cenę za nieplanowaną ciążę. (...) zastanów się najbardziej serio, jak to możliwe, czy w ogóle chcesz być matką w Polsce. (...) Dbaj o siebie. Masz tylko jedno życie - alarmuje Paulina.

W komentarzach głos zabierają zaniepokojone i wzburzone internautki.

Opowieść podręcznej rozgrywa się na naszych oczach; Gdzie jest granica?! Co w tym kraju jeszcze się musi wydarzyć, żeby się wyborcy obudzili?; Kraj, który nienawidzi kobiet; Brak słów, co się dzieje w Polsce; Ciężko uwierzyć, że to się dzieje naprawdę - piszą.

Wam też ciężko w to uwierzyć?

Czy kryzys w związku Deynn i Majewskiego to tylko medialna ustawka?