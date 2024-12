Paulina Młynarska żegna się z Kretą: "Przed nami kilka dni w podróży". Przekazała, gdzie teraz zamieszka

Rozumiem, gdyby ta pani przeprowadzala sie do Polski, ale do Francji? Dziwne, ale chyba nie wie za bardzo, co robi. Teraz to sie z Zachodu wraca a nie jedzie tam. Wystarczy poogladac sobie filmy i poczytac, co pisza ludzie z Europy zachodniej w social mediach, zeby uswiadomic sobie, ze to teraz Polska jest dla nich rajem na Ziemi, tak jak kiedys Zachod byl takim rajem dla Polakow.