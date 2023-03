Paulina Nowicka została zapytana o to, czy planuje w najbliższym czasie dziecko. ODPOWIEDZIAŁA (FOTO)

Gość 5 min. temu zgłoś do moderacji 0 1 Odpowiedz

Ma rację dziewczyna ale o jednym zapomniała. Ludzie niestety są ciekawscy. Po ślubie większość ludzi dostaje takie pytania. Nie są one komfortowe bo każdy inaczej patrzy na to.Oni sporo swojego życia wrzucaja do netu stąd właśnie takie pytanie. Patrząc na nich myślę że ona pasuje do niego . Myślę że tym razem trafił na tą jedyną i będą ze sobą długo....