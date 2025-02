Paulina Smaszcz przytoczyła w "Królowej przetrwania" groźby, które otrzymywała po ujawnieniu związku "Kurzopków". "Ludzie życzyli mi śmierci"

Paulina Smaszcz nieraz drżała o swoje bezpieczeństwo

Ja tego zaznałam. To było związane z moją sytuacją, z moim rozstaniem i powiedzeniem prawdy, jak to wyglądało. Ludzie życzyli mi śmierci, dzieciom. Mojej mamie wrzucali listy do skrzynki: "zajmij się nią, niech się zamknie, bo inaczej zajmiemy się tobą, albo, że, jak usłyszałam "mam zdechnąć na raka". Życzenie komuś czegoś takiego świadczy tylko o tym, kto to powiedział, a nie o mnie. Musisz dojść do takiego momentu, że to przechodzi obok ciebie. To nie jest tak, że to minie, nigdy - wyznała.