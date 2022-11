Paulina Smaszcz publikuje przesycony JADEM komentarz o Katarzynie Cichopek. Kurzajewski stanie w obronie ukochanej?

Koralik przed chwilą zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

Widzę, że wiele osób ma już podobne odczucia, ale chyba jeszcze nikt nie nazwal tego po imieniu - to co robi ta pani nosi znamioma PRZEMOCY psychicznej, często w bialych rękawiczkach ("wizyta" u bylej teściowej i relacjonowanie co mysli o swoim synu, filmowanie pod jej domem), udostępnianie obraźliwych komentarzy. I ludzie postronni ktorzy to obserwują, chcąc nie chcac, bo są tymi informacjami atakowani w mediach, odczuwają silny dyskomfort, niezgodę na to co się wyprawia, mimo ze to ich nie dotyczy. Wyśmiewanie, poniżanie (brak wykształcenia bylego męża, wzrost jego partnerki), publiczne osądzanie, szantaż (groźby ujawnienia "calej prawdy"), seksistowskie uwagi dotyczące kobiet, próba kontroli zycia byłego męża - przez jakieś niepisane umowy miedzy nimi, pokazania mu, że sie od niej nie uwolni, bo jest matką jego dzieci i z tego powodu ma wobec niej w określony sposób się zachowywać, zarowno on, jak i jego partnerka Itd., itd.