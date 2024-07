Paulina Smaszcz schudła 12 kilogramów. "Kobieta petarda" opowiedziała o swoim stanie zdrowia: "BEZNADZIEJNIE i boleśnie"

ola 13 min. temu zgłoś do moderacji 5 8 Odpowiedz

Dobrze, ze nikt z Was nie miał operacji kręgosłupa.Jesli mielibyście taką bolesną operscję i to cierpienie po, to byście nie hejtowali Paulinę.Ja pamietam jak pisała o tym ,ze bardzo cierpi,zajmuja się nią koleżanki ,nie mąż.On miał co innego na głowie.Zostawić żonę w chorobie to nie jest ładny postępek. Niektórzy mężczyźni nawet po rozwodzie opiekują się chorą żoną np mąż Gabrieli Kownackiej.