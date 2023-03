Paweł Deląg broni dokumentu o Lewandowskim: "Robert zawsze będzie BIG NAME"

Paweł Deląg na premierze filmu o "Lewym"

"Lewandowski nieznany", film dokumentalny dla Amazon Prime, jest bardziej opowieścią o Robercie "Bobku" niż o "Lewym" i to jest ogromną zaletą tego filmu. To osobista opowieść Roberta o rodzinie, o chłopięcych latach, o utracie taty, o relacjach z bliskimi. Intymny świat wielkiego sportowca. Jest to opowieść o ważnych, emocjonalnych momentach w życiu osobistym i sportowym Roberta. Film ogląda się dobrze, często z uśmiechem na twarzy. To był super wieczór obfitujący w emocje, spotkania, rozmowy - czytamy w poście.