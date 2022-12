Paweł Deląg KPI z komentatorów TVP po meczu Anglia - Francja. "Czy ktoś może im zasugerować, aby mówili 'strzał', a nie - SCZAŁ?"

Paweł Deląg o meczu Anglia - Francja. Aktor ma uwagi do polskich komentatorów

Okazuje się, że w gronie widzów meczu między Anglikami a Francuzami znalazł się również Paweł Deląg. W niedzielę aktor postanowił podzielić się przemyśleniami na temat spotkania z instagramowymi obserwatorami. Deląg nie ukrywał, że mecz zrobił na nim ogromne wrażenie. Wygląda jednak na to, że pewien czynnik nieco utrudnił mu sobotnie kibicowanie. Aktor miał bowiem pewne zastrzeżenia co do komentatorów, którzy relacjonowali mecz na antenie Telewizji Polskiej.

Paweł Deląg drwi z komentatorów TVP

Deląg opublikował na InstaStories screen sobotniego meczu pochodzący z transmisji TVP. Zaprezentowane przez niego ujęcie przedstawiało trenera reprezentacji Anglii, Garetha Southgate'a, pocieszającego Harry'ego Kane'a po przegranym spotkaniu. Aktor otwarcie skomplementował postawę selekcjonera Anglików, przy okazji podzielił się także interesującą uwagą na temat ćwierćfinałowego starcia. Wygląda na to, że Delągowi nie przypadli do gustu zatrudnieni przez Telewizję Polską komentatorzy, a konkretniej sposób, w jaki zdarza im się wymawiać pewien wyraz. Mowa tu o wyraźnie "strzał", który zdaniem aktora w ustach polskich komentatorów brzmi jednak dość dwuznacznie...

Wszystko fajnie, tylko nie dawajcie już p. Michalika do komentowania dalszej fazy turnieju. Naprawdę ciężko się słucha tego, co mówi; Borkowi to wy za milczenie płacicie? W meczu z Francją, jak nam strzelali, to samo było; Ale to już się nudne robi, jak on milczy po każdej bramce rywali Polski. Przesadza z tą swoją powagą i patosem (...); Możecie przekazać swoim gwiazdom z komentatorki, że byłoby fajnie, jakby jednak osobiste sympatie zostawiali w domu. Nie każdy kibic przed TV kibicuje tym samym drużynom - pisali użytkownicy Twittera pod wpisami na profilu TVP Sport związanymi z meczem Anglia - Francja.