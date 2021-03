Paweł Góral z TTBZ "żartuje" z oskarżeń o blackface: "Zacząłem się zastanawiać, czy zabielanie kawy nie jest oznaką rasizmu"

Mak 5 min. temu zgłoś do moderacji 16 0 Odpowiedz

To już się robi żenujące. Zarzuty o rasizm i ta przesadna poprawność polityczna. Beyonce nazywa album „Black is King” i dostaje za to Grammy. Ciekawe co by się stało z białą artystka która nazwie album „white is King” ? Grammy nie dostanie Zostanie zmiażdżona