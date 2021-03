Maja Hyży filozofuje: "Jak będę piekła ciasto murzynek, to jakoś inaczej je nazwać?"

Telewizja Polsat od pięciu lat emituje program, w którym celebryci przebierają się za największe gwiazdy muzyki i wykonują najpopularniejsze hity z ich repertuaru, starając się jak najbardziej upodobnić do oryginału. Twoja Twarz Brzmi Znajomo coraz częściej staje się tematem artykułów opisujących niestety rasistowskie zachowania. W poprzedniej edycji jedna z charakteryzacji odbiła się szerokim echem nawet w amerykańskich mediach.

Do grona posądzonych o rasizm dołączyła niedawno Maja Hyży. Piosenkarka postanowiła opowiedzieć "zabawną" anegdotkę, w której wykazała się kompletną bezmyślnością i ignorancją...

Słowo jak każde, jeśli kogoś uraziłam, to przepraszam. Jak będę piekła ciasto, które nazywa się murzynek, to dobrze, że tak mówię? Czy trzeba inaczej to nazwać? Nie miałam na myśli nic złego! Następnym razem będę inaczej dobierać słowa.